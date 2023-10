Truffa del resto e guida con patente revocata, denunciato a Cisterna un 58enne

CISTERNA – Dalla “truffa del resto” alla guida con patente revocata. Era già da qualche giorno che la Polizia locale di Cisterna era sulle tracce di un cittadino italiano dedito alle truffe negli esercizi commerciali della zona. L’uomo acquistava merce di scarso valore pagando con banconote di grosso taglio. Al momento di ritirare il resto, con qualche espediente distraeva per un momento l’attenzione del commerciante, giusto il tempo per sottrarre parte del denaro dal bancone, lamentando poi come il conto non tornasse: la cosiddetta “truffa del resto”.

Le segnalazioni raccolte concordavano nella descrizione dell’uomo e del suo veicolo, un SUV nero, consentendo al personale di Polizia locale di individuarli quando, nel pomeriggio del 9 ottobre, notavano un’auto cambiare repentinamente la direzione di marcia alla vista di un posto di controllo. La manovra non sfuggiva alla pattuglia che si metteva alla ricerca del veicolo individuandolo poco dopo nel parcheggio di un supermercato della città. Gli agenti attendevano quindi l’arrivo del conducente e lo identificavano in un uomo italiano di 58 anni residente in una città della provincia di Latina.

Una volta fermato, ha esibito la carta d’identità e una patente di guida italiana che, da un controllo nella banca dati della motorizzazione civile, risultava revocata dal mese di novembre del 2017. Il documento, contraffatto, è stato sottoposto a sequestro, e il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per i reati di contraffazione oltre alla sanzione amministrativa per guida senza patente. Sono in corso ulteriori accertamenti, insieme alle altre forze di polizia del territorio, per individuare eventuali episodi riconducibili all’indagato.

«La presenza delle pattuglie sul territorio consente di rispondere alle segnalazioni della cittadinanza aumentando il grado di sicurezza del nostro territorio – ha dichiarato il Comandante Raoul De Michelis. – Ringrazio il personale operante per il costante impegno e i cittadini che si rivolgono a noi e che con le segnalazioni ci permettono di intervenire sulla prevenzione di reati in loro danno.