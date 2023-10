Tutto pronto a Latina per l’International Circus Festival of Italy

LATINA – È stata presentata alla stampa nella tarda mattinata di oggi la 24ª edizione dell’International Circus Festival of Italy. L’attesa manifestazione circense che si svolgerà da giovedì 12 a lunedì 16 Ottobre a Latina promuove lo spettacolo dal vivo e l’arte circense sotto ogni forma e vedrà sfidarsi, per aggiudicarsi l’ambito trofeo, i migliori artisti circensi selezionati dalle migliori scuole del mondo che si esibiranno davanti a due giurie divisi in due spettacoli diversi ogni giorno. Seduti al tavolo dei relatori Fabio Montico il presidente dell’Associazione Giulio Montico, il sindaco di Latina Matilde Celentano, la presentatrice Alessia Dell’Acqua.

«Siamo arrivati alla 24ᵃ edizione del Festival e questo ci conforta e rassicura, abbiamo ricevuto degli importanti riconoscimenti da parte del Ministero della Cultura che si complimenta con noi per la visibilità mondiale del Festival Internazionale del Circo d’Italia, abbiamo ricevuto il premio “Juventino Fuentes Gasca” ultimo in ordine di tempo, e questo ci rende particolarmente fieri – ha detto Fabio Montico presidente dell’Associazione Giulio Montico e direttore artistico del festival – mi preme ringraziare il sindaco di Latina la dott.ssa Matilde Celentano per l’interesse mostrato per il nostro Festival e l’impatto che la manifestazione ha, sia culturalmente che turisticamente nel territorio».

Un evento Internazionale quello del Festival del Circo d’Italia secondo per importanza solo a quello del Principato di Monaco «il Festival ha assunto un rilievo multicentrico, si darà spazio alla pittura, alla letteratura e allo sport tenendo contemporaneamente alta l’attenzione sullo spettacolo di artisti internazionali – ha affermato il sindaco di Latina Matilde Celentano – questo tipo di sinergia si incastra nel tessuto sociale della nostra collettività assumendo un ruolo che va evidenziato e valorizzato».

Gli spettacoli saranno presentati da Andrea Giachi ed Alessia dell’Acqua «faccio ancora fatica a credere di potermi ritrovare per il terzo anno consecutivo al centro della pista di uno dei Festival del Circo più importanti al mondo – ha affermato Alessia Dell’Acqua – tornare a Latina al fianco di uno straordinario professionista come Andrea Giachi, oltre che una straordinaria opportunità di crescita, rappresenta un’esperienza di amicizia e di familiarità con la famiglia Montico, cui sono particolarmente affezionata, ma anche con l’intero staff di Produzione che apprezzo tanto». La direzione di pista è affidata allo storico ringmaster Tommy Cardarelli coadiuvato da Ruby Merzari, Rony Vassallo e Fabrizio Montico. Musica dal vivo all’International Circus Festival of Italy con i maestri Fabiano Giovannelli batteria e direzione, Daniele Manciocchi sax, Mario Caporilli Tromba, Stefano Coccia Trombone, Massimo Ioffreda Piano e Tastiere, Lorenzo Mancini e Simone Todini Basso elettrico, Gianluca Verrengia chitarra e Guido Naus arrangiamenti. Da non perdere gli eventi collaterali al Festival, un modo diverso di vivere il fantastico mondo dello spettacolo.

Nel foyer dello chapiteau a cominciare da giovedì 12 e per tutta la durata del festival, potrà essere visitato lo spazio espositivo a tema circense, “Circus Expo” dove, fotografi, pittori, scultori, collezionisti, appassionati di modellismo ed artisti espongono le proprie opere. La collettiva della 24ª edizione dell’International Circus Festival of Italy vede la partecipazione di: Mauro Mammucari, Loredana Ardissone, Franco Giovannelli, Jamila Campagna, Grazia Farinelli, Dante Malori, Francesca Cinquegrana, Rocco Marcocci, Thomas Zerbato. L’esposizione sarà sempre accessibile fino ad un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Da mettere in agenda l’appuntamento di venerdì con il “Caffè letterario a tema circense”, giunto quest’anno alla 10ª edizione.

Protagonisti dell’incontro di venerdì 13 ottobre alle ore 18.00, sempre nel foyer, la giornalista e critica letteraria Maria Vittoria Vittori, con il suo “La rivoluzione in pista. Storie di donne circo e libertà”(edito da Iacobelli). L’artista Thomas Zerbato che, oltre ad esporre le sue opere presenta il suo primo libro Miranda sotto il grande tendone (New Press edizioni), e il Presidente dell’APS Gianluigi Sordellini che presenterà il volume Cartomagia terapeutica per la 3ᵃ età (Pasquale D’Arco Editore).

Domenica 15 Ottobre alle ore 11.00 appuntamento con la S. Messa Internazionale nella pista del Festival. Un grande momento di festa. La S. Messa Internazionale sarà presieduta dai sacerdoti salesiani della Parrocchia di San Marco con Padre Bernard (Forum of Christian Organizations for the Pastoral Care of Circus and Carnival Workers), celebrerà la S. Messa nella pista del Festival. Una particolare preghiera di ringraziamento vedrà l’esibizione di alcuni artisti del Festival.

Lunedì 16 Ottobre alle ore 11.00 allo stadio Francioni di Latina si sfideranno le squadre dei circhi Italiani. Il Torneo di calcio “Stelle del Circo” di Latina sarà un atteso appuntamento annuale con lo sport e la beneficenza. Lo spettacolo sportivo vede il patrocinio del Comune di Latina, del Latina Calcio, dell’Ente Nazionale circhi e dal comitato organizzatore all’International Circus Festival of Italy. «Saranno una serie di incontri ad eliminazione, le squadre dei circensi provenienti da tutta Italia affronteranno la prova ad eliminazione, l’ultima squadra sfiderà la formazione dell’Amministrazione comunale di Latina – ha spiegato Darix Maugeri del Circo Incanto organizzatore dell’evento – l’obiettivo è far avvicinare i giovani che prediligono il calcio, al mondo del circo e alla beneficenza, inquanto tutto ciò che si riuscirà a ricavare, come offerta libera sarà interamente devoluto a favore di una delle associazioni di volontariato che opera nel territorio». Come sempre, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali al Festival è libera e gratuita. I ventuno numeri in programma per la cinque giorni, saranno sapientemente miscelati fra loro e daranno vita a due spettacoli diversi che riguarderanno tutte le specialità circensi.

Si comincia giovedì secondo il seguente Calendario:

Giovedì 12 Ottobre ore 10 Matinée; ore 21 (spettacolo A);

Venerdì 13 Ottobre ore 10 Matinée; ore 21 (spettacolo B);

Sabato 14 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);

Domenica 15 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);

Lunedì 16 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.

Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi.