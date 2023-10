Ubriaco semina il panico in piazza a Cisterna, gli agenti usano il taser per fermarlo

CISTERNA – La Polizia di Cisterna è intervenuta qualche giorno fa in piazza Viola a seguito della segnalazione di un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica e con atteggiamenti violenti nei confronti dei presenti. Quando sono arrivati gli agenti hanno trovato l’uomo mentre brandiva un asse di legno con alcuni chiodi conficcati, minacciando i presenti. Un uomo che aveva tentato di fermarlo era stato colpito con un pugno al naso. Considerata l’impossibilità di convincere l’esagitato, completamente ubriaco, a lasciare cadere l’arma improvvisata, gli agenti hanno utilizzato il taser in dotazione con il quale hanno messo fuori combattimento l’uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118. Dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso del Goretti il cittadino straniero stato denunciato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.