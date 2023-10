Un volto di Latina nella campagna Take a Moment a Piccadilly Circus

LATINA – C’è anche un volto di Latina a Piccadilly Circus sull’enorme schermo pubblicitario da 790 metri quadrati in una delle piazze più celebri di Londra. E’ quello di Alessandro Allocca, giornalista e social media manager con cittadinanza in UK ottenuta dopo anni di residenza e un esame che ne ha certificato i saperi. La sua foto in bianco e nero campeggia insieme ad altre centinaia inviate da cittadini per la campagna Take a Moment realizzata in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale, la World Mental Health Day che ricorre oggi. Tra sportivi, scienziati, attori, ci sono infatti anche tante persone comuni, che si sono prestati volontariamente a collaborare alla riuscita della campagna corale. Tutti hanno gli occhi chiusi per un motivo preciso. “È importante che la nostra salute mentale si prenda un momento – spiega Allocca – e questa campagna funge da potente promemoria per trovare il tempo per respirare, riconnettersi e ritrovare un senso di lucidità. Meglio se a occhi chiusi, così possiamo guardarci all’interno, anziché farci distrarre dal mondo esterno”.

“Sono onorato di essere stato scelto, volutamente a occhi chiusi, insieme ad altre centinaia di persone. Tutti insieme ci siamo prestati ben volentieri a sensibilizzare i più su questa importante tematica. Tra i tanti, anche attori, cantanti, sportivi, scienziati e molti altri volti noti (i loro!)”, racconta in un post Alessandro.