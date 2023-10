Visita del Generale Raffaele Covetti ai Carabinieri del Nas di Latina

LATINA – Oggi il Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute – che si è insediato a Roma il 12 settembre scorso in sostituzione del Generale di Divisione Paolo Carra – si è recato presso il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina per il suo primo giro di visite ai 38 NAS dislocati su tutto il territorio nazionale.

L’Alto Ufficiale ha incontrato tutti i militari del Nucleo pontino – comandati dal Maggiore Felice Egidio – e ha esaminato insieme a loro l’attività operativa svolta, congratulandosi per gli obiettivi istituzionali finora raggiunti e pianificando nuove strategie operative da attuare nelle prossime attività di controllo.

Il Generale si è poi intrattenuto a colloquio con ciascun militare e ha voluto personalmente consegnare la ricompensa dell’ “Encomio Semplice del Comando di corpo” al personale1 che si è distinto

nell’operazione “Black out”, che ha visto il NAS impegnato in articolate indagini terminate con l’esecuzione di 7 misure cautelari (di cui 3 custodie in carcere e 4 agli arresti domiciliari) nei confronti di altrettante persone, indagate per i reati di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La nota e triste vicenda ha riguardato il decesso di un operaio in un cantiere edile di Sonnino, rimasto folgorato a seguito di una scarica elettrica per aver urtato accidentalmente cavi ad alta tensione, e le gravi condotte accertate sulle omissioni nella predisposizione di misure antinfortunistiche, allo spostamento della vittima al di fuori dell’area del cantiere nel tentativo di simulare un incidente stradale e al doloso ritardo nell’attivare i soccorsi.

Nel corso della sua visita in città, il Generale Covetti ha preso contatti con il Procuratore Capo della locale Procura della Repubblica, Giuseppe De Falco, e ha incontrato il Prefetto della Provincia di Latina, Maurizio Falco, alla presenza del Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Christian Angelillo. Tra le Autorità è stata rinnovata la sinergia istituzionale e lo stretto coordinamento tra Forze di Polizia con la partecipazione, in supporto, del NAS pontino nel costante sostegno dell’attività di controllo e giudiziaria nell’ottica di una sempre più solida collaborazione tra l’Arma Territoriale e i Reparti Speciali dei Carabinieri.

Nell’occasione, il Comandante Covetti ha ricevuto il plauso delle autorità politico-amministrative, per le numerose attività poste in essere dai militari del Nas di Latina, che nel corso degli ultimi anni, hanno raggiunto risultati di rilievo e di forte risonanza mediatica.