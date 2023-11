LATINA –

Dopo le vittorie di Giugliano in Coppa Italia e di Messina in campionato, il Latina proverà a ripetersi domani alle 16.15 al Francioni contro il Picerno, formazione che in classifica precede di un punto i nerazzurri. Mister Di Donato dovrà fare a meno dello squalificato Cortinovis e dell’infortunato Jallow.