Violenze e minacce a padre e fratello disabile, allontanato da casa 42enne di Latina

LATINA – Ieri i Carabinieri del NORM della Compagnia di Latina hanno sottoposto un quarantaduenne di Latina alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese: il padre ultrasessantacinquenne e nel fratello invalido. I Carabinieri, nel corso dei vari interventi effettuati nella loro abitazione, hanno appurato come il 42enne, anche sotto effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, abbia maltrattato il padre ed il fratello con minacce, ingiurie e percosse, ma anche attraverso la rottura di mobili, porte e suppellettili. Tali condotte, per come appurato dai militari dell’Arma, erano iniziate nel 2020. L’uomo si calmava solo dopo che le vittime acquistavano, ogni giorno, del vino. Col divieto di avvicinamento al padre ed al fratello scatta il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri dalle vittime ed il divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con loro.