“A casa della befana”, concerti e iniziative a Sermoneta

SERMONETA – Proseguono anche in questa prima settimana di gennaio le “Favole di Natale” a Sermoneta, il programma di eventi natalizi organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli con il contributo della Camera di commercio Frosinone Latina e della regione Lazio.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Venerdì 5 gennaio è in programma “A casa della Befana”: alle ore 16 i bambini e le loro famiglie saranno coinvolti in una ricerca guidata nel borgo per decifrare un codice segreto che condurrà i partecipanti al suggestivo Palazzo del Municipio, dove la Befana donerà il meritato premio. A cura dell’associazione Meraviglia. Informazioni e prenotazione: 324/8821981. Lo stesso giorno alle ore 18 al parco pubblico di Sermoneta Scalo “Arriva la befana” a cura del Comitato Caracupa.

Sabato 6 gennaio al teatro parrocchiale di Doganella di Ninfa ci sarà una tombolata e a seguire l’arrivo della Befana. Per concludere, alle ore 18 all’abbazia di Valvisciolo la banda musicale Fabrizio Caroso da Sermoneta diretta dal maestro Michele Secci si esibirà nel tradizionale Concerto dell’Epifania.

A disposizione di turisti e visitatori, inoltre, le mostre “Antonio Cavallucci da Sermoneta (1752-1795). Pittore” al Museo Diocesano, con le opere in mostra eccezionalmente da collezioni private e musei; la mostra di presepi del maestro Alessandro De Santis in piazza Santa Maria, le luminarie artistiche e le tante bellezze che il borgo offre e, a Valvisciolo, la mostra di arte contemporanea “Tra cielo e terra”. “Vi aspettiamo a Sermoneta per continuare a vivere l’atmosfera natalizia immersi nella bellezza del nostro borgo, con attività per tutta la famiglia”, è l’invito del sindaco Giuseppina Giovannoli.