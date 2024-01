A nove anni dalla scomparsa, Latina ricorda Pino Daniele con un concerto

LATINA – Il 4 gennaio del 2015, nove anni fa, moriva Pino Daniele, artista indimenticato che si era legato alla provincia di Latina, frequentata in un primo tempo per raggiungere lo studio di registrazione di Formia dove sono nati alcuni dei suoi brani più belli, poi divenuta residenza quando il grande cantautore partenopeo decise di vivere a Sabaudia in una villa tra le dune con la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi.

A Pino Daniele l’Associazione Culturale Eleomai di Latina ha deciso di dedicare un concerto. “Lo ricorderemo con la sua musica insieme ai suoi amici Tullio De Piscopo Tony Esposito con un grande concerto che si terrà’ il 1° marzo a Latina al Teatro G. D’Annunzio – spiegano dall’associazione lanciando l’appuntamento dal titolo “Un’orchestra per Pino Daniele” da un’idea di Simone Sala, direttore artistico e pianista dello spettacolo – Uno show unico in Italia con oltre 30 Artisti sul palco tra cui l’Orchestra da Camera di Latina diretta dallo stesso arrangiatore di tutti i brani, il M° Antonello Capuano insieme alle voci di Simona Boo e Arturo Caccavale ed una ritmica d’eccezione tra cui Alessandro Florio (chitarra), Oreste Sbarra (seconda batteria), Maurizio Turriziani (contrabbasso e basso elettrico)”.

“L’idea di riarrangiare molti dei brani che nei primi anni 80 lanciarono definitivamente Pino Daniele nell’olimpo dei Grandi Artisti, nasce innanzitutto dall’esigenza assoluta di voler “celebrare” la scomparsa di un grandissimo Artista attraverso la sua stessa eredità musicale, insieme alla voglia di offrire all’ascoltatore un caleidoscopio di emozioni e sensazioni, figlie dell’approccio alla Musica di Pino Daniele – spiega l’event manager di Latina Alfredo Romano – Ciò che rende ancor più speciale e unico questo progetto, è la partecipazione attiva di due grandi artisti che sono stati affianco di Pino Daniele in quegli anni cruciali, Tullio De Piscopo e Tony Esposito”.