Aggredisce e picchia gli agenti in evidente stato di alterazione: arrestato imprenditore 52enne di Terracina

TERRACINA – Questa mattina la Polizia di Terracina ha arrestato un imprenditore del posto di 52 anni per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale. Intoro alle 5:45 è stato richiesta l’intervento degli agenti in un’abitazione del centro cittadino, dove una donna ha denunciato di essere stata pesantemente minacciata dal compagno, che era andato in escandescenza. Lei si era rifugiata a casa cognato e ha allertato la Polizia.

In merito all’accaduto, la donna riferiva che il compagno, a seguito di un’assunzione massiccia di sostanze stupefacenti aveva cominciato a delirare pronunciando frasi senza alcun senso. A quel punto la donna constando lo stato di agitazione dell’uomo, tentava di ricondurlo alla calma, ma l’uomo che a dire della donna non dormiva da circa 48 ore, nel suo totale delirio, le rivolgeva delle pesantissime minacce anche di morte. Rendendosi conto del pericolo e temendo seriamente che il compagno potesse farle del male, con la scusa di andare in bagno è fuggita.

Gli agenti hanno chiesto l’ausilio di altri agenti, ma l’uomo, in palese stato di alterazione, si era presentato in Commissariato dove ha opposto ferma resistenza anche alla visita dei sanitari del 118, fino a quando non ha colpito e minacciato un agente. L’uomo è stato bloccato e arrestato per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato associato, su disposizione del P.M. di turno, nelle camere di sicurezza del Commissariato di Terracina, in attesa dell’Udienza Direttissima che si terrà domani.