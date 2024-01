Ai domiciliari ad Ardea per maltrattamenti in famiglia, torna dalla moglie a Priverno: arrestato

PRIVERNO – Doveva restare agli arresti domiciliari in un’abitazione di Ardea per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, dopo le violenze sulla moglie con la quale viveva a Priverno, ma ieri è evaso ed è tornato nella città lepina. Sono stati i Carabinieri ad arrestare nel pomeriggio in flagranza di reato, un cittadino indiano di 43 anni, con precedenti di polizia, che nonostante la misura disposta dal giudice dopo l’arresto avvenuto a fine ottobre 2023, è stato sorpreso da una pattuglia dell’Arma mentre si trovava nell’abitazione in cui prima viveva.

L’arrestato, è stato condotto nuovamente per la prosecuzione della misura cautelare, ad Ardea, a disposizione dell’A.G e denunciato per evasione.