Alimenti senza tracciabilità, a Pontinia il Nas multa un commerciante indiano

PONTINIA – Aveva messo in vendita nel suo negozio a Pontinia degli alimenti privi di tracciabilità. Un indiano di 36 anni è incappato in un controllo dei carabinieri del Nas di Latina ed è stato sanzionato per un ammontare di oltre 7300 euro. Con il supporto dei colleghi della stazione locale, inoltre, si è scoperto che l’uomo aveva assunto in nero un connazionale dell’età di 25 anni, per giunta irregolare. I militari hanno disposto quindi la sospensione dell’attività e hanno sequestrato in tutto 150 chili di merce. Il lavoratore dovrà presentarsi presso l’ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la sua posizione.