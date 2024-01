Alto Impatto, controlli nel quartiere Nicolosi a Latina

LATINA – Nella giornata di oggi, i Carabinieri del locale Comando Provinciale, in coordinamento con la Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno portato a termini un’altra operazione Alto Impatto a partire dalle ore 07:00 odierne nel quartiere “Nicolosi” a Latina. Insieme al personale del Gruppo Forestale Carabinieri di Latina sono state controllate tre attività commerciali non riscontrando violazioni. Durante il controllo della circolazione stradale è stato invece denunciato un uomo di 40 anni residente a Cisterna poiché nella perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di un tirapugni metallico, sottoposto a sequestro. Controllati inoltre 27 soggetti e 16 veicoli, elevando tre contravvenzioni al codice della strada.