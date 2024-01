Andrea Orsini, ex coordinatore provinciale dei giovani Lega di Latina, lascia la Lega per Forza Italia

LATINA – Andrea Orsini, coordinatore provinciale della Lega Giovani, ha deciso di unirsi a Forza Italia e seguire la squadra di Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro e vice in quella di Sanità alla Pisana, sempre in quota Forza Italia.

«Andrea Orsini ha svolto un ruolo significativo nel suo ruolo di coordinatore provinciale della Lega Giovani, – spiega Tripodi – difendendo gli interessi dei giovani della nostra comunità. La sua decisione di passare a Forza Italia riflette la sua convinzione che questo partito politico sia più adatto a realizzare la sua visione e i suoi obiettivi».

Angelo Tripodi, noto politico pontino, ed esponente di Forza Italia, ha accolto calorosamente Andrea Orsini nella sua squadra. È convinto che Orsini rappresenterà una risorsa preziosa per il partito con la sua esperienza e il suo impegno.

Lo stesso Andrea Orsini ha commentato così la sua mossa: «Ho deciso di unirmi a Forza Italia perché credo che questo partito offra le migliori opportunità per rispondere alle esigenze delle giovani generazioni troppo spesso ignorate. Non vedo l’ora di lavorare con Angelo Tripodi e l’intera squadra per creare un cambiamento positivo nella nostra comunità. Continuerò a rappresentare gli interessi dei giovani della provincia di Latina come ho fatto sinora. L’importanza delle tematiche di più stretta attualità, dalle smart cities al diritto allo studio fino all’abolizione del numero chiuso all’Università, vale molto di più di logori slogan. Forza Italia si sta dimostrando un partito aperto, plurale e in grado di offrire quelle risposte serie che fino a ieri sono mancate».

La notizia arriva all’indomani della nomina dell’elezione di Giuseppe Di Rubbo, eletto all’unanimità coordinatore provinciale di Latina per Forza Italia, «al quale desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro, sono certo che farà un ottimo lavoro, perché uomo di grande esperienza politica e qualità umane che in politica non guastano mai», conclude così la nota di Orlando Angelo Tripodi.