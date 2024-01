Aprilia, incidente mortale in Via Carano, perde la vita un ciclista

APRILIA – Grave incidente stradale in via Carano dove nell’impatto tra un’auto e una bicicletta ha perso la vita un ciclista. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi domenica 14 gennaio. Ferito gravemente l’automobilista che è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Sul posto, con carabinieri e 118 è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina con la squadra territoriale del distaccamento di Aprilia che ha estratto il ferito dalla vettura. Che cosa sia accaduto e’ in fase di ricostruzione da parte delle Forze dell’ordine.