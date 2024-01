Arrestati altri due componenti del clan De Rosa a Latina

LATINA – Tentata rapina aggravata. Con questa accusa la Polizia ha eseguito ieri un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 29enne e di un 22enne, indagati per il reato di tentata rapina aggravata. L’emissione del provvedimento si inserisce nell’ambito dell’operazione che lo scorso 19 dicembre ha portato all’arresto di 15 persone, tutte affiliate al clan De Rosa. I due arrestati odierni risultano indiziati per due episodi in particolare: il 4 aprile 2022, a Borgo Piave, affiancarono un furgone condotto da un 28enne fino a farlo fermare e tentarono di rapinarlo, rinunciando per la presenza di telecamere in zona; il 14 aprile 2022 il 22enne entrò all’interno della farmacia comunale in viale Kennedy con il volto travisato ed armato di pistola. A causa dell’inaspettata reazione della commessa e dell’arrivo di una cliente, non riuscì ad impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa, fuggendo a bordo della vettura dove lo attendeva il 29enne. I due si trovano ora rinchiusi uno nel carcere di Viterbo e Rebibbia.