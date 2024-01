Atti persecutori e violenza sessuale a Minturno, misura cautelare per un 16enne

MINTURNO – Riguarda un minorenne stavolta una vicenda di atti persecutori e violenza sessuale. Ad indagare sui fatti, i carabinieri di Minturno che hanno eseguito lunedì scorso un ordine di applicazione della misura cautelare della permanenza in casa per un ragazzo del posto di 16 anni. Il minore è accusato di aver adescato una coetanea e di averle inflitto violenze di vario genere, che si sono tradotte per la giovanissima in sofferenze psicologiche oltre che fisiche.

L’ordine di custodia cautelare è arrivato dal Tribunale per i Minorenni di Roma che ha utilizzato una delle misure previste dall’ordinamento nei confronti di minorenni che commettono reati gravi anche per prevenire crimini più violenti. In sostanza il giudice ha prescritto al minorenne di restare presso l’abitazione familiare dove i genitori sono chiamati a vigilare su di lui e sul suo comportamento.

“L’invito delle Istituzioni, del Comando Provinciale Carabinieri di Latina e della Compagnia Carabinieri di Formia – è l’appello dei militari dell’Arma – è quello di rivolgersi alle Autorità preposte sin dal primo momento, in modo che si possano opportunamente concretizzare le misure idonee atte a contrastare e scardinare crimini odiosi come questo”.

I carabinieri sono impegnati da tempo nel contrasto e nella prevenzione dei reati di genere anche con incontri svolti nell’ultimo anno presso gli Istituti scolastici del territorio.