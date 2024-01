Audizione in commissione regionale, il punto di Tiero su opportunità e bisogni del territorio

LATINA – Si è tenuta ieri (martedì 23 gennaio) l’audizione indetta dalla commissione regionale attività produttive presieduta dal consigliere regionale pontino Enrico Tiero e che ha avuto come oggetto le ‘Prospettive di sviluppo della Provincia di Latina: opportunità e bisogni del territorio’. “Esprimo enorme soddisfazione per la grande partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori, associazioni di categoria e parti sociali – commenta Tiero condividendo l’intenzione di “creare un tavolo di lavoro per affrontare in maniera sinergica le problematiche dell’economia pontina”. Alla seduta ha preso parte anche l’assessore Roberta Angelilli.

LA ZES UNICA – Tra le proposte che intendo portare avanti – spiega Tiero – c’è innanzitutto la creazione di aree cuscinetto per le realtà confinanti con l’area della Zes unica. Il Basso Lazio non è soltanto un territorio fuori dai benefici della ZES, ma è confinante con aree che ne andranno a beneficiare. Appare urgente dialogare su eventuali correttivi che possano limitare potenziali distorsioni sui mercati locali. Vi sono dei precedenti, come quello della Cassa del Mezzogiorno, che evidenziano questa peculiarità territoriale e che in passato hanno permesso alle province di Latina e Frosinone di godere delle agevolazioni previste per altre Regioni o territori. Solo con la creazione di aree cuscinetto sul modello della vecchia Cassa del Mezzogiorno potremmo impedire la chiusura di attività e/o la delocalizzazione di molte aziende. Contemporaneamente e non alternativamente, bisogna lavorare per far partire anche le zone logistiche speciali. La ZLS può rappresentare l’occasione per rilanciare l’economia di territori della nostra regione nei quali si assiste ad una estensione della desertificazione industriale, a una crescita della disoccupazione e all’assenza di investimenti.

LOTTA ALLA BUROCRAZIA e FORMAZIONE – Individuata, tra le priorità, la lotta alla burocrazia e la necessità di procedere ad una semplificazione delle procedure amministrative. “Bisogna inoltre toccare il tema della formazione. Partendo dall’urgenza di fornire la professionalità che occorre al mondo produttivo economico. In tal senso ritengo primario il ruolo che può svolgere a livello locale l’Agenzia di Formazione Lavoro, un ente provinciale che può aiutarci a raggiungere questo scopo”.

LAZIO INNOVA – “Altrettanto considero strategico il ruolo di Lazio Innova – sottolinea in una nota il presidente della commissione – e l’importanza del recente pacchetto di provvedimenti, nell’ambito dei quali vengono messi in campo 135 milioni di euro, secondo una strategia concordata con Lazio Innova e con gli enti e gli istituti di credito che ci supportano, e che prevede la capacità di dare risposte concrete e immediate alle diverse esigenze del tessuto imprenditoriale e produttivo del nostro territorio”, spiega Tiero annunciando un prossimo bando per l’imprenditoria femminile e avvisi sull’efficientamento energetico dedicati alle imprese per circa 70 milioni di euro. “A questi si aggiungerà un altro bando riguardante gli investimenti per le imprese. Sono inoltre previsti nuovi investimenti attraverso le strategie territoriali, nell’ambito delle quali sono previste risorse per 11 milioni di euro destinate al Comune di Latina”.

LE INFRASTRUTTURE – Tiero ha ricordato i 45 milioni assegnati alla Regione Lazio per interventi infrastrutturali per le aree industriali. “I fondi consentiranno la realizzazione di 39 interventi, di cui 10 nella provincia di Latina. Opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza, capaci di innalzare la capacità competitiva e l’attrattività delle aree industriali e delle imprese. Ci sono 18,3 milioni di euro messi a disposizione per progetti inerenti il territorio pontino”. Ribadita come strategica la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina, della nuova bretella Cisterna-Valmontone (sono stati avviati gli espropri) e l’’adeguamento della SS 156 dei Monti Lepini nei tratti Sezze – SS 7 Appia SS 148 Pontina”.

I PARTECIPANTI – Ai lavori della commissione hanno preso parte: Claudio Ferracci, direttore Consorzio industriale del Lazio; Pierpaolo Pontecorvo, presidente di Unindustria Latina; Giampaolo Olivetti, presidente Impresa Latina; Antonello Testa, segretario CNA Latina; Gabriele Tullio, presidente UAI Unione Artigiani Italiani e delle PMI; Guido D’Amico, presidente di Confimprese; Ivan Vento, segretario UGL Latina; Luigi Carullo UIL Lazio. Il consigliere regionale del PD Salvatore La Penna, i sindaci di Sezze, Lidano Lucidi e di Sabaudia, Alberto Mosca. Quindi Salvatore Di Cecca, direttore generale Confcommercio Lazio Sud; Gianluca Di Cocco, assessore del Comune di Latina; Luigi Niccolini, presidente Confagricoltura Latina; Ivan Simeone, Confesercenti; Gino Ridolfi, Cisl Latina, Marrigo Rosato, Associazione nazionale Ambulanti; Baldovino Vereggia, Ance Latina; Armando Valiani, Ugl Lazio.