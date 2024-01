Bloccato, picchiato e rapinato alla stazione di Minturno: un arresto e due denunce dai Carabinieri

MINTURNO – Un uomo è stato bloccato, picchiato e rapinato alla stazione di Minturno qualche giorno fa. I Carabinieri hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate altre due. Avevano individuato un passeggero sceso dal treno proveniente da Roma, lo hanno avvicinato, accerchiato e picchiato rubandogli due anelli d’oro, una carta di credito, dei documenti personale e alcune sigarette elettroniche che aveva in una borsa. i tre sono poi fuggiti. E’ stata la vittima ad allertare il 112 e i Carabinieri di Scauri hanno trovato i tre mentre fuggivano per le vie del centro. Le perquisizioni personali hanno permesso di trovare parte degli oggetti e degli effetti personali appena rubati alla vittima. A finire in manette un cittadino rumeno di 45 anni, senza fissa dimora e già gravato da precedenti per reati contro la persona: era stato lui il principale responsabile dell’aggressione e delle botte alla vittima. Denunciati invece gli altri due complici, un 57enne originario di Napoli ma residente a Mintuno, anche lui con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, e una donna rumena rumena di 37 anni, incensurata. Per i due denunciati l’Arma provvederà a emettere una misura di prevenzione personale.