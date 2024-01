Calci e pugni alla compagna in Via Vitruvio, in carcere un 32 enne di Formia

FORMIA – Ha preso a calci e pugni la giovane compagna mentre erano in strada di notte, nel pieno centro di Formia. E’ stato arrestato dai carabinieri, un 32enne italiano residente nella città del sud Pontino, già noto per precedenti di polizia. Un pestaggio violento, interrotto grazie all’intervento di alcuni avventori di un locale della zona e dei carabinieri che pattugliavano il centro e che hanno fermato il giovane portandolo in caserma.

I FATTI – I fatti sono avvenuti la notte del 30 dicembre e la vittima, una ragazza di 26 anni di origini ucraine, soccorsa dai militari è stata subito affidata alle cure del 118 e poi trasferita in ambulanza al Dono Svizzero per le numerose contusioni al viso ed al collo, e per una copiosa perdita di sangue dal naso.

Sono state le indagini, immediatamente avviate dai carabinieri, a fare emergere l’accaduto. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e la stessa ragazza, che conviveva con il suo aggressore e che nonostante il forte spavento ha deciso di collaborare raccontando i fatti di quella notte e anche di precedenti episodi di violenza.

Per il 32enne è scattato quindi l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia secondo quanto previsto dal codice rosso. La notte di Capodanno l’ha trascorsa nella Casa Circondariale di Cassino.