Carta tutto treno, il Pd lancia una petizione per chiederne il ripristino

LATINA – Prosegue la battaglia del Partito Democratico in difesa dei pendolari della provincia di Latina e di tutto il Lazio. “Qualche settimana fa abbiamo denunciato l’improvviso definanziamento della “Carta Tutto Treno” da parte della Regione Lazio: l’agevolazione che consentiva ai pendolari di utilizzare anche i treni intercity – oltre agli affollati treni regionali – pagando un minimo sovrapprezzo. Per oltre 20 anni la Regione Lazio aveva garantito il finanziamento di questo aiuto per gli abbonati Trenitalia della nostra regione. Oggi si può sostenere la causa accedendo al link: https://pdlatina.it/tuttotreno“, dice il segretario provinciale Dem Omar Sarubbo.

Pesanti le critiche alla Regione Lazio: “Il Presidente Rocca e l’Assessore Ghera hanno eliminato la misura senza dare alcuna spiegazione. Solo a seguito della nostra pubblica denuncia l’Assessore, arrampicandosi sugli specchi, ha dichiarato che l’agevolazione era stata sospesa per poi essere ripensata e rimodulata in base a nuovi parametri, ad esempio il reddito. Abbiamo quindi presentato in molti Consigli Comunali una mozione per sensibilizzare gli amministratori locali e l’opinione pubblica auspicando uno scatto di orgoglio e di attenzione al territorio provinciale da parte degli eletti del centrodestra. Purtroppo stiamo registrando bocciature in serie (anche nel capoluogo) e dispiace prendere atto di quanto sia pavida e sottomessa a Roma la classe dirigente locale di destra che per non turbare equilibri della filiera di potere dimentica i diritti acquisiti della cittadinanza. Ma non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci”.

E’ possibile dunque firmare la petizione online oppure scaricare i moduli per la raccolta cartacea.