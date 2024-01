Controlli al mercato settimanale, il Nas di Latina sequestra tre quintali di pesce e altri prodotti alimentari

LATINA – Tre quintali di pesce e prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati al mercato settimanale di Latina dai carabinieri del NAS in un’ispezione compiuta con i militari della Compagnia di Latina e con il Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro dell’Asl di Latina. I controlli, svolti a protezione del consumatore, hanno riguardato diversi stand del mercato del martedì per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie ma anche sulla provenienza, etichettatura, modalità di trasporto e conservazione degli alimenti in vendita sui banchi del mercato.

In particolare, nei confronti di 5 attività di vendita di prodotti ittici, ortofrutticoli ed alimenti vari, sono stati sequestrati e distrutti oltre 280 kg di alimenti vari risultati “non conformi” alla normativa vigente in materia di tracciabilità alimentare ed elevate contestualmente sanzioni amministrative per violazioni di tipo igienico-sanitario, omessa attuazione delle procedure di autocontrollo e mancata formazione del personale dipendente, per un valore complessivo di euro 8.500.

I controlli – avvertono dal Nas – proseguiranno anche nelle prossime settimane sull’intera giurisdizione per verificare la genuinità dei prodotti e la tracciabilità della filiera alimentare, allo scopo di rendere sempre più sicuri i prodotti destinati al consumo umano.