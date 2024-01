Controlli nella zona della movida di Formia, ispezioni in quattro attività

FORMIA – I locali della zona della movida di Formia finiscono nel mirino della polizia.In particolare, i poliziotti del Commissariato hanno ispezionato quattro locali pubblici nella zona di Torre di Mola nell’ambito di un piano per contrastare e irregolarità amministrative. I controlli, in attività che si trovano tra via Tosti e via Tullia, per verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative, e il rispetto delle norme che disciplinano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Riscontrate alcune irregolarità amministrative, per le quali sono in corso approfondimenti e conseguenti provvedimenti. Inoltre, sono stati identificati undici avventori, di cui alcuni noti per precedenti di polizia.