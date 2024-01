Da Terracina al traffico internazionale di droga, arrestato in Messico Andrea Deiana

TERRACINA – E’ considerato un attivissimo trafficante di droga, era latitante, è stato arrestato sabato 13 gennaio in Messico Andrea Deiana, soprannome Bansky, originario di Terracina. L’uomo, 42 anni, è – secondo la Direzione distrettuale antimafia di Milano che ha diretto le indagini della Squadra Mobile – un “broker” di sostanze stupefacenti di livello internazionalee a maggio del 2022 era tra le 31 persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico internazionale di droga, nell’operazione Arkan. Era stato poi condannato in primo grado, in contumacia, a 16 anni di carcere.

A rintracciarlo nella villa in cui viveva sono state le ricerche ininterrotte condotte dalla squadra Mobile di Milano, con il Servizio centrale operativo, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, la Direzione centrale per i servizi antidroga e l’Fbi. Aveva investito parte dei proventi dell’attività illecita in opere d’arte diventando titolare di una galleria d’arte ad Amsterdam, e aveva poi finanziato la sua latitanza con la vendita di un’importante litografia, la riproduzione autorizzata dell’iconico murales tra Israele e Palestina, realizzato proprio da Bansky.