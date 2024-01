Discarica a Cisterna, il Tar accoglie il ricorso della società proprietaria dell’area individuata

CISTERNA – Il Tribunale amministrativo del Lazio accoglie il ricorso della società proprietaria di uno dei tre siti individuati dal commissario Ad acta della Regione Lazio per la costruzione di una discarica in una cava di 34 mila metri quadrati in zona La Villa a Cisterna. Il tar, infatti, ha accolto il ricorso proposto contro la Regione Lazio e la Provincia di Latina, dalla società proprietaria della cava che il commissario ad acta aveva segnalato nel decreto firmato a giugno 2022 come uno dei tre siti nell’area nord della provincia per realizzare la discarica. Un iter, quello della ricerca di aree, voluto per chiudere il ciclo della raccolta di rifiuti della provincia di Latina. Una soluzione che sembra dunque ancora molto lontana: con la decisione dei giudici cadono infatti anche le ipotesi Goodyear e Pontoni.