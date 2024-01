Donna muore al Goretti per meningite pneumococcica. Donati gli organi

LATINA – Una donna di 64 anni di Latina è morta a causa di una meningite penumococcica all’ospedale Santa Maria Goretti. Era arrivata in condizioni già serie una settimana fa al pronto soccorso e da qui era trasferita in medicina d’urgenza. Le sue condizioni però sono andate via via peggiorando fino agli ultimi giorni trascorsi nella divisione di Rianimazione dove si è tentato di tutto senza successo. La meningite da pneumococco non è contagiosa e non ci sarà necessità di attivare alcun protocollo di sicurezza.

Dopo l’accertamento di morte, i parenti hanno deciso di donare gli organi ed è stato effettuato il prelievo di fegato e reni già accettati dal policlinico Gemelli di Roma per essere messi a disposizione della rete regionale trapianti a beneficio di pazienti in lista di attesa per un intervento salvavita.

E’ il secondo prelievo di organi al Goretti dall’inizio dell’anno dopo i dati non incoraggianti del 2023.

La vaccinazione contro gli pneumococchi è raccomandata a partire dall’età di 2 mesi e fino a 5 anni ed è raccomandata e gratuita per tutte le persone dai 60 anni in su, indipendentemente dalla presenza di particolari situazioni di rischio, secondo le indicazioni fornite annualmente con Circolare del Ministero della Salute.