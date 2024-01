Falciata a Roma, suor Flora De Guglielmo prestava servizio a Cisterna da cinque anni

CISTERNA – E’ morta ieri sera al Policlinico Umberto I di Roma la suora investita sabato pomeriggio in zona Merulana nella capitale, dall’auto guidata da un cittadino filippino di 35 anni che si è fermato a prestare soccorso. Suor Flora De Guglielmo aveva 75 anni, apparteneva all’ordine delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue, e da cinque anni si trovava all’istituto Maria De Mattias di Cisterna dove svolgeva lavoro in segreteria.

Insegnante di scuola primaria, per molti anni aveva lavorato a Viterbo. Era andata a Roma per una passeggiata nel pomeriggio libero.

“Attendiamo l’autorizzazione del magistrato per poter riavere la salma poi celebreremo i funerali nella Chiesa di Santa Maria Assunta qui a Cisterna. Ma sarà sepolta a Viterbo la città in cui ha lavorato più a lungo, dicono dalla comunità religiosa di Via Anita Garibaldi dove ricordano le qualità umane della religiosa: “Era allega, la sua presenza dava serenità – racconta Suor Silvana – In questi anni aveva legato molto con la comunità proprio per il suo carattere estremamente socievole”.

«La nostra comunità è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di Suor Flora De Guglielmo, della scuola Maria De Mattias di Cisterna. Siamo profondamente addolorati. La conoscevo approfonditamente e in tante occasioni ho avuto modo di parlare e confrontarmi con lei – commenta il sindaco Valentino Mantini – Suor Flora aveva il cuore spalancato per tutti: il senso della sua esistenza è stato quello di essere un dono costante, amorevole, gioioso e disinteressato per chiunque. È stata un sostegno prezioso per le tante bambine e bambini della scuola Maria De Mattias, una “madre attenta”, presente e sensibile, sempre dedita all’ascolto, e anche per i genitori e le famiglie degli studenti. Alle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo della nostra comunità va l’abbraccio e la vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale», conclude Mantini.