Fazzone lancia il congresso di Forza Italia per la provincia di Latina. Si terrà a Gaeta

LATINA – Si svolgerà il 27 gennaio, a partire dalle 14:30 al CinemaTeatro Ariston di Gaeta, il congresso provinciale di Forza Italia Latina. Lo annuncia in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Senatore Claudio Fazzone spiegando che “la fase congressuale contribuisce a rendere più solido il nostro partito attraverso scelte che provengono dal basso all’insegna della meritocrazia, del coraggio, del pragmatismo e della ferma volontà a dare risposte, con idee e progetti sempre nuovi e realizzabili, alle grandi emergenze che contraddistinguono la sanità, il lavoro, la sicurezza, le infrastrutture, lo sviluppo economico e sociale. Il tutto tenendo sempre al centro di ogni azione e del nostro impegno, all’interno e all’esterno delle istituzioni, le persone a partire dai più fragili”.

Fazzone in una nota contrappone al concetto di sicurezza imperante, quello di “sicurezza sociale, ambientale, economica e ogni forma di sicurezza necessaria a rafforzare la dignità dei nostri cittadini”.

Lanciando l’appuntamento congressuale, il leader provinciale e regionale del partito azzurro ricorda il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi e spiega: “. Abbiamo molte sfide di fronte da realizzarsi in un contesto in rapida evoluzione e cambiamento. Sfide che Forza Italia, ogni suo singolo componente, al di là del ruolo che ricopre, può e deve vincere puntando sulla crescita ed il radicamento di un partito plurale, coerente, fattivo, in grado di fare della diversità di ciascuno la forza di tutti. Definiremo insieme le priorità su cui lavorare all’interno di una programmazione condivisa. Lo sforzo che è stato fatto fino ad oggi è stato per unire, va proseguito ed è la precondizione per continuare a fare, tutti, un buon lavoro. Sono certo che la scelta che verrà effettuata darà ulteriore lustro e propulsione al nostro partito in provincia di Latina all’insegna di un partito come Forza Italia coeso sugli obiettivi, radicato sui territori, capace di camminare sulle gambe e sulle idee di chi è convinto che la buona politica, la politica che lavora all’insegna della trasparenza, del rispetto, dei valori, delle proprie comunità esiste”.

Riuscirà Fazzone, per anni al centro dello scenario politico, a recuperare il terreno perso negli anni in provincia di Latina, a favore della destra? La sfida è aperta. Per il momento l’azzurro è riuscito a portare nel gruppo di Forza Italia in Regione il consigliere regionale della Lega Angelo Orlando Tripodi.