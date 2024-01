Incidente mortale sull’Appia alla Storta di Sezze: perde la vita un ventenne

LATINA – Tragedia questa mattina sull’Appia dove l’auto guidata da un ragazzo di vent’anni, una Fiat Punto nera, ha improvvisamente sbandato finendo sul lato opposto della carreggiata contro un albero. L’incidente è avvenuto poco prima della Storta di Sezze, nel tratto che precede il grande bivio. Per il giovane, Eliseo Lucci, che secondo le prime informazioni a quell’ora era diretto sul posto di lavoro in un’azienda agricola della zona, non c’è stato nulla da fare. Troppo violento l’impatto contro il tronco di uno dei grossi pini che costeggiano la statale. I carabinieri della Compagnia di Latina sono rimasti a lungo sul posto per svolgere i rilievi e ricostruire le cause del sinistro che al momento non sono note.

Il traffico è stato deviato e si sono formate lunghe code. Presenti anche le squadre dell’Anas.