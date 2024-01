Fondi, violenza di genere, scatta la sorveglianza speciale per un 44enne

FONDI – La misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata per reati di genere. E’ accaduto a Fondi dove il provvedimento è stato irrogato a un 44enne già denunciato da due diverse donne per i suoi atteggiamenti violenti e persecutori. La misura è stata disposta dal Tribunale su richiesta del questore di Latina nei confronti dell’uomo che si era fatto notare diverse volte per il suo comportamento pericoloso e che, dopo aver trascorso un anno e mezzo in carcere, ha continuato a minacciare, picchiare, perseguitare, familiari e donne mostrandosi aggressivo anche di fronte medici, operatori delle Forze dell’Ordine ed altri rappresentanti delle istituzioni. Sono state proprio le esplosioni di violenza nei rapporti di coppia e nell’ambito della famiglia di origine con continue pretese di denaro a far temere una ulteriore degenerazione.

La misura di prevenzione che durerà due anni, questa volta è corredata da prescrizioni specifiche tra cui il divieto avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, compresi i luoghi di lavoro, di comunicare con loro con qualunque mezzo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, e il divieto di uscire di casa dalla sera alle 21,30 alle 6,30 del mattino successivo.