Formia, Festa della Befana a Castellone e Gioca Befana in Parco De Curtis

FORMIA – Torna a Formia la Festa della Befana nel borgo di Castellone a cura dell’Associazione “La vita è bella”. Sabato 6 gennaio una mattinata di allegria, musica e spettacoli in piazza Sant’Erasmo, a partire dalle 9, con il giro per le vie dell’antico borgo in compagnia dell’allegra banda delle Befane Sannite. Alle 10.00 la Santa Messa dell’Epifania nella Chiesa di Sant’Erasmo e a seguire l’arrivo della Befana con tanta animazione, giochi, palloncini, popcorn, zucchero filato, caramelle, spettacolo di bolle di sapone. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia nella sala San Probo adiacente la Chiesa di Sant’Erasmo.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio (start ore 14.00) all’interno del Parco de Curtis invece, nel quartiere di Gianola-Santo Janni, si terrà la 1^ edizione di Gioca Befana, l’evento promosso dal Consorzio Turistico Città di Formia. Previsti Magia & Trampolieri, giochi meccanici, popcorn e zucchero filato, animazione, sport, musica, degustazioni, gonfiabili e giro per il parco con il “MagiTreno” con la carrozza e i suoi magici cavalli.