Ai domiciliari ottiene il permesso di andare dal medico e va al bar

LATINA – Si trovava agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico dopo l’operazione White Fruit coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ma aveva presentato richiesta di allontanarsi dalla sua abitazione per sottoporsi a cure mediche e la sua richiesta era stata accolta. Peccato che l’uomo, un formiano di 52 anni, già appartenente alle forze dell’ordine, approfittasse di quel tempo per frequentare locali pubblici e incontrare pregiudicati. Lo ha scoperto la polizia grazie ad un pedinamento durato tre ore: l’uomo anticipava l’orario delle cure mediche, le svolgeva in pochi minuti e poi passava il suo tempo in vari bar della città. Per lui è scattata una denuncia per evasione.