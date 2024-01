Giubileo 2025, la Regione Lazio assegna otto milioni alla sanità pontina

LATINA – Otto milioni di euro è la somma destinata alla Asl di Latina dei 155 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per potenziare il Servizio sanitario regionale in vista del Giubileo del 2025 quando è stimato l’arrivo a Roma, ma anche sul resto del territorio, di milioni di fedeli. Trentaquattro gli interventi previsti che riguarderanno i pronto soccorso, le sale operatorie e le apparecchiature, oltre che l’ammodernamento degli ospedali del Lazio. Lo prevede la delibera approvata questa mattina dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Rocca che ha spiegato: «Il Servizio sanitario regionale potrà contare anche sulle 4.289 autorizzazioni concesse finora per l’assunzione di professionisti sanitari a fronte di un investimento complessivo di 209,5 milioni di euro».

La prima opera a Latina è già stata realizzata, la nuova sala operatoria per interventi in Day Surgery e di chirurgia ambulatoriale inaugurata al Goretti (i primi 400mila euro dei fondi per il Giubileo). Sono previsti in particolare: