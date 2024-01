Grande Fratello, “nominato” il pontino Sergio Maria D’Ottavi: lunedì il giudizio del pubblico

LATINA – Prosegue l’avventura di Sergio Maria D’Ottavi al Grande Fratello, ma arriva anche il primo ostacolo. L’imprenditore di Latina vissuto a lungo in Svizzera, prima di aprire sul lago di Sabaudia il Danau, dovrà affrontare la sua prima prova difficile dopo essersi ambientato nella casa in cui ha fatto ingresso prima di Natale. E’ atteso infatti al giudizio del pubblico.

Durante la puntata di lunedì scorso 8 gennaio, Sergio, apparso con un look diverso dal suo abituale, ma già a suo agio nella nuova esperienza, è stato “nominato” dagli altri concorrenti probabilmente perché ha stretto amicizia con Beatrice Luzzi “odiata” all’interno della casa, perché ha un carattere molto forte, a volte anche aggressivo, con atteggiamenti mal visti dagli altri inquilini della casa. Se il bell’imprenditore di Latina, che è anche dj per passione e ammirato surfista, abbia scelto la strategia giusta, bisognerà attendere lunedì prossimo per saperlo. Intanto il feedback che arriva dai social è positivo, perché il trentenne di Latina sembra amato e apprezzato dai telespettatori.

Era entrato nella casa del GF insieme con lo stilista di Gaeta Stefano Miele e proprio pubblicando un frame dei due concorrenti pontini, il papà di Sergio, Saverio D’Ottavi che segue ogni giorno la diretta h24 oltre agli aggiornanti via social sulla pagina del GF su Instagram, commenta: “Gaeta e Latina i luoghi di origine che sono in competizione anche come capitali della cultura. È un gioco ma contribuiscono a tenere accesa la luce del nostro territorio”.

L’appuntamento dunque è su Canale 5 con la puntata di lunedì 15 gennaio quando si potrà conoscere la sorte televisiva di Sergio Maria D’Ottavi, se rimarrà all’interno della casa o verrà eliminato.