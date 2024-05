Il grano, dai campi alla tavola, doppio appuntamento

LATINA – Una giornata dedicata al grano, la più importante risorsa alimentare del mondo: il prossimo 24 maggio, Confagricoltura Latina e il comitato organizzatore della Festa della Mietitura di Chiesuola promuovono un doppio appuntamento, volto a tenere accesi i riflettori su un prodotto di indubbio valore, che in terra pontina rappresenta il connubio perfetto tra imprenditoria e storia, tra folclore e sviluppo agricolo.

Si inizia la mattina (ore 10.00) con un momento dedicato alle scuole, strutturato con l’obiettivo di far conoscere ai giovani alunni la filiera del grano. Attraverso un percorso didattico e sensoriale in grado di coinvolgerli ed appassionarli, i ragazzi scopriranno le metodologie di lavorazione e l’intero ciclo di trasformazione che porta il grano sulle nostre tavole in differenti prodotti. Con il dottor Salvatore Battisti, biologo nutrizionista, affronteranno invece il tema sotto il profilo nutrizionale con particolare attenzione a intolleranze e allergie alimentari. Ad impreziosire la mattinata ci sarà l’esposizione di mietitrebbiatrici e altri mezzi d’epoca.

Il pomeriggio si cambia registro e la scena è tutta per il convegno “La Filiera del Grano: tra le sfide globali e i cambiamenti climatici”, previsto alle ore 17.30 presso la sede di Confagricoltura Latina (Strada Statale 156 dei Monti Lepini km 52,200). Sarà l’occasione per fare il punto sul comparto agricolo relativo alla coltivazione e lavorazione del grano in Italia e in provincia di Latina, con un focus particolare sulle sfide che gli imprenditori si troveranno ad affrontare nell’immediato futuro, nell’intento di continuare a coniugare qualità del prodotto, sostenibilità ambientale ed equilibrio economico delle imprese.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Latina, Matilde Celentano, del Direttore Generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile, e del Presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini, il dibattito entra nel clou con gli interventi di Giuseppe Censi, Direttore del Consorzio Agrario Provinciale di Latina, di Vincenzo Lenucci, Direttore Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari di Confagricoltura, e di Riccardo Visentin, docente e scrittore. Moderano gli interventi i giornalisti Daniele Vicario e Fabrizio Giona.

L’evento rientra nelle attività di promozione del comparto agricolo realizzate da Confagricoltura Latina e si inserisce nella stretta collaborazione avviata con il comitato organizzatore della Festa della Mietitura di Chiesuola, in programma dal 4 al 15 luglio 2024. Una sinergia che ogni anno vede unite le due organizzazioni nell’evidenziare l’importanza della filiera agricola per il territorio pontino, esaltandone sia l’aspetto imprenditoriale sia quello storico-culturale.

L’evento è a ingresso gratuito ma è richiesta la prenotazione al numero 342.1357015 o alla mail latina@confagricoltura.it.