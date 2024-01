Grave incidente sulla Pontina, bilancio pesantissimo: due morti e sei feriti

IN AGGIORNAMENTO

APRILIA – E’ un bilancio drammatico quello dell’incidente avvenuto questa notte intorno alle 2 sulla Pontina in direzione Roma al km 56,000, all’altezza di Campoverde: due persone morte e tre ferite. A perdere la vita due ragazzi tra i 25 e 30 anni, sei invece i feriti, tre dei quali in gravi condizioni, che sono stati trasportati negli ospedali di Latina, Aprilia, Anzio e Nettuno. Sul posto ci sono ancora le squadre Anas e la Polizia Stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto due mezzi, uno dei quali si è ribaltato sul guardrail.

Per estrarre i corpi dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

ORE 6:30 – Un grave incidente si è verificato intorno alle 4 della scorsa notte sulla Pontina, all’altezza dell’uscita Campoverde Sud, in direzione Roma. Per permettere i soccorsi dei sanitari del 118 alle persone rimaste ferite, alcune in modo molto serio, la strada è stata chiusa al km 55+700 all’altezza di Campoverde con uscita obbligatoria sulla parallela della Pontina. Sul posto anche la Polizia Stradale di Aprilia che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le primissime informazioni l’impatto sarebbe avvenuto tra due auto che viaggiavano verso Roma e una delle due è finita ribaltata sul guardrail. Disagi importanti si registrano alla circolazione, sono diversi i chilometri di fila che si sono formati. Al momento ci sono pendolari fermi da oltre tre ore.