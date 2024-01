Guasto a Itri, ripresa la circolazione sulla Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 177 minuti

LATINA – E’ in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli via Formia dopo l’inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Itri. Pesanti le ripercussioni causate dal guasto sul traffico ferroviario diretto a Roma. Il massimo del disagio per i viaggiatori di un intercity in ritardo di 177 minuti, fino a 100 minuti per altri 5 Intercity e 8 Regionali. Sette convogli sono stati cancellati Linea Roma. Il guasto si era verificato intorno alle 13,30.