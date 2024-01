Il Cisterna Volley impegnato a Milano

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley si prepara a scendere in campo all’Allianz Cloud di Milano per la sfida con la formazione meneghina di Yuki Ishikawa in programma domenica alle ore 17:00 e in diretta streaming su Volleyball World Tv. Il Cisterna guidato da coach Falasca si presenta all’ombra del Duomo forte delle ultime due vittorie consecutive in casa (contro Monza e Catania) e anche del vittoria nel match d’andata quando il Cisterna vinse in tre set. Milano è reduce dal doppio stop a Piacenza e a Sosnowiec e dopo la sfida con i pontini dovrà anche preparare al meglio la partita di ritorno di Coppa Cev, che si giocherà all’Allianz Cloud giovedì 18 gennaio oltre alla Final Four della Del Monte Coppa Italia in programma a Bologna il 27 e 28 del mese.

«Noi arriviamo da due vittorie in casa molto importanti e che ci hanno dato una spinta sia a livello dello spirito di squadra sia in classifica – chiarisce Theo Faure, l’opposto francese che, con 256 punti, è sempre primo nella graduatoria dei migliori realizzatori del campionato – A Milano non sarà facile perché affronteremo una squadra in salute e che, con tutta probabilità, vorrà anche vendicare sportivamente la sconfitta che hanno subìto nel match d’andata in casa nostra. Abbiamo l’opportunità di giocare una partita che potrà essere importante per noi, sarà una chance interessante».

Il campionato della squadra di Guillermo Falasca è stato fino a questo momento piuttosto altalenante per quanto riguarda i risultati anche se, negli ultimi tre incontri, sono però arrivati sei punti dei 13 in classifica mentre l’Allianz Milano in classifica occupa la sesta posizione con 22 punti, alle spalle di Lube (25) e Piacenza (29).

LA CLASSSIFICA – Classifica SuperLega Credem Banca: Itas Trentino 34, Sir Susa Vim Perugia 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 29, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 22, Mint Vero Volley Monza 20, Rana Verona 20, Valsa Group Modena 17, Cisterna Volley 13, Pallavolo Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Farmitalia Catania 4.