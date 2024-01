Il Coro Madrigaletto di Latina si esibisce in un concerto di musiche ispirate alla Gioia

LATINA – “Quando nascette Ninno”, è il titolo di un concerto che il Coro “Il Madrigaletto” di Latina terrà giovedi 4 gennaio (alle 18,45) nella chiesa di San Francesco di Assisisi. L’appuntamento musicale, che si realizza con il patrocinio del Comune di Latina, sarà in buona parte dedicato al Natale ma non solo. Contenuti e musiche saranno ispirati alla Gioia, per illustrare sia aspetti delle feste laiche che delle festività natalizie.

IL PROGRAMMA – Dopo tre brani vivaci di autori rinascimentali – El grillo è buon cantore, O occhi, manza mia, Amor spiega l’insegna – si proseguirà con brani di Puccini, Donizetti, Massenet e Brahms. La seconda parte sarà dedicata a vari aspetti del Natale con autori come Soto, Bach, Britten, Adam, Iucolano. “Particolare attenzione – spiegano dal Coro – è data alla canzone di Sant’Alfonso de’ Liguori “Quanno nascette Ninno” che presenta nei suoi versi scene di Presepe. Scritta in napoletano per far cantare tutto il popolo, nell’armonia e nella melodia mostra tracce di una scala modale antica. La rielaborazione del canto da parte di Iucolano ne sottolinea l’arcaicità e l’appartenenza all’area culturale mediterranea”.

Il Concerto oltre al Coro vedrà la partecipazione della soprano Anna Casale, del violinista Paolo Lozupone, del giovane musicista Angelo Peluso (secondo Direttore) e del pianista e Direttore Nicolò Iucolano.

IL CORO MADRIGALETTO – Nato nel 2011 su iniziativa del Maestro Nicolò Iucolano allo scopo di creare un ensemble polifonico composto da studenti del Conservatorio di Musica di Latina e da amanti della coralità, il Coro fa parte dell’Associazione Regionale Cori del Lazio. Nelle rassegne e nei concerti presenta un repertorio assai vario che parte dal Gregoriano e arriva alle musiche dei nostri giorni con predilezione per musicisti e periodi dalla particolare fisionomia, evitando abitualmente autori che non abbiano una certa rilevanza storica e musiche che non abbiano un particolare valore.