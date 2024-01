Il gip ha deciso: resta in carcere il Presidente del Terracina Calcio Eugenio Baioni

LATINA – Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina ha confermato il carcere per Eugenio Baioni, copresidente del Terracina Calcio, arrestato una prima volta venerdì con l’accusa di aver oltraggiato e poi aggredito fisicamente un poliziotto nel commissariato di polizia di Terracina, per poi essere arrestato nuovamente a distanza di 24 ore quando, mentre veniva accompagnato in aula per la direttissima relativa ai fatti del 19 gennaio, aggrediva nuovamente gli agenti che lo avevano in custodia e il personale medico del 118. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Cario, in merito al secondo episodio ha deciso di convalidare l’arresto e disporre custodia cautelare in carcere a carico dell’imprenditore informatico.