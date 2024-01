Incendio in via Bixio a Latina, denunciati gli occupanti dell’appartamento

LATINA – Sono stati denunciati per incendio colposo i 4 uomini, tre del Bangladesh e un cinese, che lo scorso 15 gennaio avevano provocato l’incendio del loro appartamento in via Bixio a Latina dopo aver acceso tantissime candele per illuminare le stanze essendo la casa priva dell’energia elettrica che era stata interrotta dal gestore. L’incendio ha causato il pericolo per i condomini, il danneggiamento delle altre unità abitative e l’impraticabilità dell’abitazione interessata dalle fiamme. Sono stati i Carabinieri intervenuti sul posto a svolgere le indagini per capire come si erano svolti i fatti.