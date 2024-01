L’agenzia delle Dogane di Aprilia sequestra oltre duemila articoli da giardinaggio

APRILIA – Oltre duemila attrezzi per il giardinaggio, non in regola con la documentazione richiesta per la vendita nei paesi dell’Unione Europea, sono stati sequestrati dai funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un’ attività di controllo all’importazione. Si tratta di 1726 decespugliatori e 237 soffiatori provenienti dall’estremo oriente e destinati ad una società italiana di cui è stata bloccata la commercializzazione. “Il sequestro amministrativo – viene spiegato in una nota – si è reso necessario in quanto sulla merce era presente la marcatura “CE” prevista dalla normativa di settore, ma la documentazione presentata dall’importatore non era idonea a giustificare l’apposizione del marchio di conformità”.

Un’attività che rientra tra i controlli extra-tributari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolti per assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. “La marcatura “CE”, infatti, costituisce una certificazione di qualità con la quale il fabbricante e l’importatore, sotto la propria responsabilità e in conseguenza delle opportune verifiche, dichiarano che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa”, spiegano dall’ente pubblico.