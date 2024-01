Lanciano una tanica e una roncola contro le auto di passaggio, denunciati a Priverno

PRIVERNO – Notte brava a Priverno per un ragazzo di 27 anni e un uomo di 50, il primo residente a Latina, ma domiciliato a Priverno, l’altro di Sonnino. Era sabato notte quando due ragazzi di 21 e 23 anni, venivano colpiti da una tanica lanciata contro la loro auto dall’area di un distributore di benzina dove si trovavano i due individui fermi a piedi sul bordo della strada. nell’impatto andava in frantumi il faro anteriore destro.

L’immediato intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile, ha consentito di identificare e denunciare i due per danneggiamento aggravato, e il più giovane anche per porto abusivo di arma. Nella tasca infatti aveva una pericolosa roncola con una lama di 25 centimetri. Dal momento che proprio una roncola era stata usata poco prima sempre a Priverno per danneggiare un’ altra autovettura presso un altro distributore di benzina, lanciandola contro la carrozzeria, le indagini proseguono. Al vaglio ci sono i sistemi di videosorveglianza dei distributori di benzina per verificare la connessione tra i due eventi e l’eventuale responsabilità dei due .