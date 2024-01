Latina, a tre anni dal femminicidio di Veronica De Nitto, un flash mob in piazza del Popolo

LATINA – Tanti ragazzi delle scuole hanno preso parte questa mattina in piazza del Popolo al Flash Mob “Basta Femminicidi” per non dimenticare la vicenda di Veronica De Nitto, la 34enne di Latina uccisa a San Francisco dove si era trasferita per lavoro. Il suo ex, tutt’ora ricercato, è accusato di averla colpita alla gola nell’appartamento in cui la donna viveva e di averne poi bruciato il corpo. Era il 15 gennaio del 2021 e il papà di Veronica da Latina continua a chiedere giustizia per sua figlia. Oggi in occasione del terzo anniversario dalla morte di Veronica tanti palloncini rossi e il grido “Basta” di tanti ragazzi per veronica e per tutte le donne. Presente alla manifestazione anche la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Lazio, Monica Sansoni.