Latina, Cesare De Rosa e Adriano Sarrubbi sorvegliati speciali

LATINA – Sono Cesare De Rosa, 29 anni, e Adriano Sarrubbi, 28, i destinatari di due diversi decreti di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessi dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina dopo le indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo guidato dal tenente colonnello Antonio De Lise.

Il primo, appartenente al clan De Rosa, ha cominciato l’ascesa criminale che lo ha portato di recente anche in carcere, quando era minorenne, dedito a reati contro il patrimonio, contro la persona e al traffico di droga.

Il secondo, arrestato dai militari dell’Arma nell’inchiesta “I Pubblicani”, sposato con una delle figlie di Carmine Di Silvio detto Porcellino, è stato condannato a settembre scorso a 5 anni e 10 mesi di reclusione con rito abbreviato per sequestro di persona, estorsione aggravata e lesioni personali aggravate dall’uso di armi, accusato di essere parte di un gruppo criminale che ha compiuto spedizioni punitive.

Entrambi saranno sottoposti al regime di sorveglianza per due anni e non potranno uscire di casa in orario notturno. I provvedimenti diventeranno esecutivi non appena cesseranno le misure cautelari cui sono oggi sottoposti.