Il Tar nega la sospensiva, possono partire i lavori in Parco Falcone e Borsellino

LATINA – I lavori in Parco Falcone e Borsellino possono iniziare. Il Tar di Latina ha infatti negato la sospensiva richiesta dall’associazione temporanea di imprese aggiudicataria dei lavori di riqualificazione dell’area verde nel cuore del capoluogo, poi esclusa per mancanza di un requisito fondamentale. Il parco era stato chiuso il 18 dicembre quando il Comune ha consegnato i lavori, ma da allora nulla si è più mosso e proprio per questa ragione la consigliera di opposizione Daniela Fiore del Pd aveva chiesto la convocazione della commissione trasparenza che si è riunita oggi .

“Accogliamo con gioia e sollievo la notizia – dice Fiore – Ciò consentirà di aprire il cantiere già dalla prossima settimana. Vigileremo perché sia effettivamente così e perché venga rispettato il cronoprogramma dei 400 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori». I giudici – spiega Fiore – non hanno accolto la domanda di sospensione del raggruppamento d’imprese escluso rinviando la decisione nel merito al 14 febbraio, pertanto i lavori possono partire. «È senz’altro una buona notizia, – continua Fiore – anche se non garantisce una decisione finale favorevole. Intanto si può procedere con l’apertura del cantiere. La città aspetta quest’opera da molto tempo. C’è un investimento rilevante di quasi 6 milioni di euro grazie ai fondi del PNRR, sarà nostro interesse monitorare lo stato di avanzamento dei lavori perché la comunità possa finalmente tornare a vivere uno spazio pubblico riqualificato e sicuro».

Soddisfatta anche la presidente della commissione Trasparenza, Floriana Coletta. «Grazie a un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione nel dicembre 2021, – sottolinea la consigliera di Lbc – possiamo portare a compimento il progetto per la rigenerazione urbana del principale parco cittadino. Ci auguriamo che la ditta aggiudicataria attivi un servizio di vigilanza, alla luce anche dei recenti episodi che hanno minato la sicurezza dell’area, e che sia migliorata esteticamente e resa più funzionale la recinzione».