Latina, incendio in un appartamento di Via Monti, palazzina evacuata

LATINA – Un incendio si è sviluppato sul terrazzino di appartamento al secondo piano di una palazzina in via Monti a Latina, a pochi passi da Viale dello Statuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi, e le fiamme sono state domate rapidamente. Per consentire l’intervento la polizia locale ha chiuso il tratto di strada dall’incrocio con Via Ariosto.

Da quanto si apprende il denso fumo prodotto dalle fiamme ha indotto i pompieri a evacuare lo stabile, ma nessuno è rimasto ferito o intossicato. In via Monti è intervenuta cautelativamente anche un’ambulanza del 118.

Non si conoscono al momento le cause del rogo che ha riguardato un’abitazione in ristrutturazione.