Rapporto di fine consiliatura, Stefanelli: “La Provincia luogo in cui gli interessi di parte devono lasciare spazio agli interessi dei territori”

LATINA – “La Provincia, per come è stata concepita dalla Legge Delrio e per come è oggi, deve essere il luogo in cui gli interessi di parte, e cioè quelli dei partiti, si decolorano per lasciare spazio agli interessi dei nostri territori. Non ci si può dividere sul colore di una maglietta”. Lo ha voluto sottolineare oggi il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli presentando con i consiglieri provinciali, il bilancio di fine consiliatura (2022-2024).

Si tratta dell’evento che precede il rinnovo dei consiglieri provinciali (eletti solo da sindaci e consiglieri comunali), nelle elezioni (di mezzo termine) già indette dallo stesso presidente per domenica 10 marzo 2024 (dalle ore 8 del mattino e sino alle ore 20) nella Sala Loffredo della Provincia di Latina in Via Andrea Costa n. 1. Un momento che vedrà certamente modificarsi la composizione dell’organo.

Non è stata casuale la scelta di tenere l’evento nella sede dell’Agenzia di Formazione e Lavoro: “Questo è un ente importante per la Provincia, che dovrebbe vedere rilanciate le proprie attività, perché è il posto in cui si formano le future generazioni – ha detto Stefanelli parlando a colleghi sindaci e ad amministratori arrivati da tutto il territorio -. Per questo mi faceva piacere farla conoscere non solo sugli atti, ma anche fisicamente, e non solo ai consiglieri provinciali, ma anche alla comunità di amministratori e di istituzioni della provincia di Latina”.

All’evento ha portato il suo saluto il Prefetto di Latina Maurizio Falco, presenti anche il Questore di Latina Gargiulo e i comandanti provinciali dei carabinieri, Angelillo, e della Guardia di Finanza, Marchetti.

“La fine della Consiliatura provinciale segna idealmente la fine della prima parte del mio mandato di Presidente e come tale induce ad un primo importante bilancio personale e politico – dichiara il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – La Provincia, per la sua conformazione e per il suo assetto meno personalistico, mi ha dato la possibilità di sperimentare la libertà dell’azione politica che spesso nei Comuni si perde. Questo ha reso possibile lavorare concretamente sui territori, contribuendo a creare una macchina amministrativa forte e in grado di essere un punto di riferimento per gli Enti territoriali. Per farlo, abbiamo ridefinito il suo organigramma, il vocabolario dei valori, perseguendo l’innovazione tecnologica e una semplificazione che accorciasse le distanze tra la Provincia e i suoi interlocutori. Abbiamo vestito l’Ente con un’immagine nuova, più dinamica e presente, lavorando attivamente sul territorio e cercando di costruire un sistema partecipato dove trovare competenze, professionalità e linee guide per amministrare. Il ruolo di una Provincia è anche quello di segnare un percorso di eccellenza ed esempi virtuosi da perseguire. Io credo che questa macchina amministrativa vada raccontata, per questo motivo ho voluto un incontro informale e conviviale con chi ha contribuito a costruirla, tassello dopo tassello. Per questo motivo ho voluto al mio fianco i Consiglieri uscenti, i Dirigenti ed i dipendenti, che di questo Ente sono la preziosa macchina operativa”.