Palazzetto dello sport, Fiore (Pd): «Basta rimpallo di responsabilità. L’amministrazione sia tempestiva nella riapertura della struttura»

LATINA – “L’amministrazione comunale di centrodestra sta cercando fondi di bilancio per gestire l’emergenza Palazzetto, ricerca avviata a seguito della chiusura anziché prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione. Trovare soluzioni finanziarie dopo aver redatto il bilancio è un segnale di mancanza di programmazione e visione a lungo termine. È evidente che l’amministrazione si muova nel buio, senza una chiara strategia. La gestione dei fondi pubblici richiede pianificazione, trasparenza e responsabilità, aspetti trascurati in questa situazione”. Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd in consiglio comunale a Latina, Daniele Fiore rimarcando come “il rischio che il Palazzetto rimanga chiuso per i prossimi due anni sia una prospettiva verosimile e allarmante dalla quale deriverebbero gravi conseguenze per chi pratica sport. È un disagio che nessun cittadino dovrebbe subire, soprattutto quando si tratta di un luogo pubblico deputato alla vita sociale”.

Per Fiore “la ricerca di fondi nell’avanzo non vincolato, dopo l’approvazione del Rendiconto di gestione entro il 30 aprile, è un altro segno di scarsa programmazione. Non è concepibile che un’opera pubblica così importante debba attendere l’individuazione di fondi liberi. Il rischio di perdere tempo nel rimpallo delle responsabilità non fa che peggiorare la situazione, rallentando ulteriormente i tempi di intervento e di ripristino”.

Apprezzamento viene invece espresso per “le proposte dei privati, come nel caso della “casa del basket”. Iniziative – scrive Fiore in una nota – che possono rappresentare una valida risorsa da integrare con una politica comunale coesa e orientata agli obiettivi prefissati, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile delle infrastrutture sportive”.

“Chiedo all’amministrazione di agire con urgenza – conclude la consigliera di opposizione – di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire la riapertura tempestiva del Palazzetto dello Sport. La nostra comunità merita risposte concrete, programmazione accurata e un impegno costante per la tutela delle strutture pubbliche. È indispensabile che il Comune di Latina adotti una posizione chiara nei confronti dello sport, fornendo un quadro definito degli obiettivi e dei tempi”.

A nome del Partito Democratico Fiore annuncia ufficialmente l’avvio di una “vertenza” sullo stato dell’impiantistica sportiva a Latina che avrà l’obiettivo di analizzare in modo approfondito la situazione di tutti gli impianti. Vogliamo comprendere appieno le criticità al fine di adottare misure concrete e tempestive per migliorare la situazione complessiva. “Invitiamo tutti i cittadini interessati, gli operatori del settore e le associazioni sportive a collaborare con noi a tale vertenza, affinché si possa costruire insieme una solida base per il futuro dello sport locale”, è l’appello della consigliera Dem.