Processo Karibù, in aula la beffa ai lavoratori

LATINA – Prima udienza oggi in Tribunale a Latina per il processo Karibù e consorzio Aid che vede imputati Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro, la suocera Marie Therese Mukamitsindo e il cognato del deputato Michel Mukundo. In aula anche i lavoratori e Uiltucs Latina che sono stati ammessi come parte civile e che hanno assistito a uno spettacolo definito “Indegno”: “Oltre alle tante difficoltà dei lavoratori che ancora persistono, sulla mancata ricollocazione dei lavoratori, causata da questi personaggi che hanno distrutto il lavoro in un settore dove non c’era uno stato di crisi, ma solamente l’intenzione di interpretare accoglienza ed integrazione con il solo interesse del profitto cancellando il lavoro stabile di queste maestranze per altre finalità che oggi sono oggetto di un processo, abbiamo assistito a sorrisi e atteggiamenti denigratori proprio nei confronti di quei lavoratori che hanno denunciato – scrive in una nota il segretario della Uiltucs Latina Gianfranco Cartisano che per primo ha denunciato insieme ai lavoratori quello che stava accadendo – A quei sorrisi denigratori visti in aula siamo certi che la magistratura risponderà nel giusto modo, ripristinando ai tanti lavoratori alle tante famiglie la dignità e il rispetto per il lavoro cancellato da queste persone”, conclude Cartisano.